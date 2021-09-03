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Художники команды «Солнцепека» рассказали о работе над визуальной составляющей кинобоевика

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 13:51
Общество
Художники команды «Солнцепека» рассказали о работе над визуальной составляющей кинобоевика
Кадр из фильма «Солнцепек»  / 

Москва, 3 сентября. Создатели фильма «Солнцепек» рассказали о работе над визуальной составляющей новой ленты. Художники по спецэффектам раскрыли, какая часть картинки была выполнена при помощи компьютерной графики, а какая — была снята на натуре.

Многие зрители хвалят «Солнцепек» именно за достоверную передачу эпизодов жестокости и насилия.

Специалисты отметили, что большая часть съемок проходила вживую при участии реквизиторов, гримеров и пиротехников, которые помогали сделать кадры более реалистичными. Однако часть все же пришлось отснять при помощи инновационных технологий в области графики.

В частности, речь идет о взрыве самолета. По словам постановщиков, разрушать настоящее воздушное судно было бы слишком накладно, поэтому пришлось прибегнуть к графике. Создатели отмечают, что этот эпизод представляет собой наиболее сложный в техническом плане спецэффект фильма.

Художники команды «Солнцепека» рассказали о работе над визуальной составляющей кинобоевика
Кадр из фильма «Солнцепек»  / 

Кинолента «Солнцепек» вышла в прокат 12 августа. Она повествует об обычной семье, оказавшейся в эпицентре кровавых и трагичных событий 2014 года в Луганске. В настоящий момент картина доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах Kinopoisk, Okko, IVI, Wink, Kion и многих других.

Картину Максима Бриуса и Михаила Вассербаума успели оценить многие российские зрители. Теперь фильм оценивают по ту сторону границы — жители Луганска и Донецка. ФАН ранее рассказывал, как же отреагировали на киноленту обе республики и насколько сильно фильм похож на действительность.

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фильм солнцепек компьютерная графика
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