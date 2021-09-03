Песков назвал конструктивным обращение СМИ о внесении поправок в закон об иноагентах

Москва, 3 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обращение СМИ по изменению законодательства об иноагентах.

По его словам, в Кремле внимательно изучат содержание этого документа. Песков также отметил конструктивный характер этого обращения.

«Это уже не требование», — сказал он.

Ранее Песков рассказал о том, как информационному изданию выйти из статуса иностранного агента. Представитель Кремля подчеркнул, что для прохождения этой процедуры необходимо около одного года. Однако ни одно издание, которое было внесено в реестр СМИ — иностранных агентов, до сих пор не воспользовалось этой возможностью.

Вместе с тем политолог Сергей Карнаухов оценил ужесточение порядка ведения отчетности для НКО-иноагентов. По его словам, за организациями подобного характера просто необходим детальный контроль.