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Песков назвал конструктивным обращение СМИ о внесении поправок в закон об иноагентах
Политика
Песков назвал конструктивным обращение СМИ о внесении поправок в закон об иноагентах
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 3 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обращение СМИ по изменению законодательства об иноагентах.

По его словам, в Кремле внимательно изучат содержание этого документа. Песков также отметил конструктивный характер этого обращения.

«Это уже не требование», — сказал он.

Ранее Песков рассказал о том, как информационному изданию выйти из статуса иностранного агента. Представитель Кремля подчеркнул, что для прохождения этой процедуры необходимо около одного года. Однако ни одно издание, которое было внесено в реестр СМИ — иностранных агентов, до сих пор не воспользовалось этой возможностью.

Вместе с тем политолог Сергей Карнаухов оценил ужесточение порядка ведения отчетности для НКО-иноагентов. По его словам, за организациями подобного характера просто необходим детальный контроль.

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Все новости / Политика / Песков назвал конструктивным обращение СМИ о внесении поправок в закон об иноагентах
песков сми иноагенты
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