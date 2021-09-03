Экс-депутат Рады назвал Зеленского «всадником апокалипсиса государственности Украины»

Действующая украинская власть является продуктом государственного переворота, а ее глава — мошенником, который злоупотребил доверием людей. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что оценку деятельности его коллеги Владимира Зеленского «должен давать украинский народ», который избрал его на президентских выборах в 2019 году. Российский лидер также выразил надежду, что рано или поздно отношения с Украиной будут восстановлены в полном объеме.

«Зеленский заслужил от народа ту оценку, которую заслуживает любой мошенник, — заявил Олейник. — Он не выполнил ни одного обязательства из тех, с которыми шел на выборы, а сделал все ровно наоборот. Посудите сами: война продолжается (буквально вчера в четыре раза увеличились темпы обстрела Донбасса), тарифы повышаются, равно как и налоги (казна пуста, а в долг больше не дают!), а население бежит за границу!»

По словам экс-депутата Рады, пример Зеленского является яркой иллюстрацией того, как «простой парень путем мошенничества и интриг может прийти к власти».

«Скажу вам откровенно: он беспредельщик, — поделился мыслями политик. — Без суда и следствия закрываются каналы, преследуются оппоненты вроде Виктора Медведчука — настоящая диктатура! Думаю, что после таких «достижений» украинский народ наградит Зеленского не вторым президентским сроком, а пожизненным — в тюрьме. Там целый состав преступления — это я вам как бывший председатель суда говорю».

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Собеседник ФАН назвал главу Украины «продуктом государственного переворота», произошедшего в 2014 году на киевском Майдане.

«Это настоящий всадник Апокалипсиса, — заметил Олейник. — Он передает иностранцам институты управления страной! Судей назначают американцы! Украина при Зеленском реально находится на грани распада. Русскоязычным гражданам уже заявляют, что если им, мол, «так нравится Россия, то пускай туда и отправляются». Уверяю вас, они это сделают! Только прихватят с собой территорий, на которых живут!»

Экс-депутат Рады выразил солидарность с мнением Владимира Путина, заявившего о неизбежном восстановлении отношений с Киевом «в полном объеме».

«Преступники, засевшие в нем, как пришли, так и уйдут, — убежден политик. — Вот тогда и настанут времена, о которых заявил президент!»

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