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Россиянин Роман Макаров завоевал паралимпийскую бронзу в Токио
Спорт
Россиянин Роман Макаров завоевал паралимпийскую бронзу в Токио
paralymp.ru  /  Официальный сайт Общероссийской общественной организации &quot;ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ&quot;

Токио, 3 сентября. Россиянин Роман Макаров завоевал бронзовую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен стал третьим в заплыве на дистанцию 100 метров.

Россиянин в финальном заплыве Паралимпиады-2020 преодолел 100 метров баттерфляем за 58,65 секунды. Пловец выступал в классе S12 (спортсмены с нарушением зрения).

Лидером заплыва стал представитель команды Азербайджана Раман Салей, а серебро соревнования досталось британскому пловцу Стефену Клеггу.

Таким образом, российская команда, которая на Паралимпиаде выступает под флагом ПКР (Паралимпийский комитет России) расположилась на третьем месте в общем медальном зачете. У россиян 33 золотые медали, 28 серебряных и 43 бронзовые.

Ранее стало известно о золоте пловца Романа Жданова. Спортсмен в пятый раз вошел в тройку лучших в плавании на летних Паралимпийских играх в Токио.

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паралимпиада бронза макаров плавание
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