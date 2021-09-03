Лукашенко высказался об «убогой» игре сборной Белоруссии по футболу

Минск, 3 сентября. Уровень игры, демонстрируемый белорусскими футболистами, является недопустимым «убожеством». Такой характеристики его удостоил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер, комментируя матч молодежной сборной республики с Исландией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы до 21 года, отметил, что ему было стыдно смотреть на игру белорусов.

«Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо. Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните, это вам урок», — заявил он на открытии детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск».

Национальная команда Белоруссии 2 сентября уступила сборной Чехии со счетом 0:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Молодежная сборная, в свою очередь, потерпела поражение от Исландии — счет на табло к концу игры составил 0:2.

Ранее стало известно, что Белоруссию впервые за 18 лет не включили в список стран-участниц международного детского вокального конкурса «Евровидение-2021».