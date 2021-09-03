Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 15:02
15:00
Экономика
«Очень недолго»: Миллер подтвердил скорое завершение проекта «СП-2»
15:00
Общество
Международный фестиваль народного творчества пройдет во Владимирской области
15:00
Общество
Дептранс Москвы присоединился к шуткам про 3 сентября
14:58
Спорт
Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, перевалили сотню, догоняем британцев
14:57
Армия
Награждение победителей двух конкурсов АрМИ-2021 состоялось в Рязанской области
14:57
Весь мир
Главный итог визита Зеленского в США: Украина станет отмывочной станцией для Америки
14:56
Весь мир
Израиль предостерег США от критики в адрес Саудовской Аравии и Египта
14:56
Общество
Биржевой мост в Петербурге перекроют с 1 октября из-за ремонта
14:56
Происшествия
Юный россиянин пожаловался на «угрозы» со стороны Веры Брежневой
14:52
Политика
Экс-депутат Рады назвал Зеленского «всадником Апокалипсиса государственности Украины»
Все новости

Лукашенко высказался об «убогой» игре сборной Белоруссии по футболу
Спорт
Лукашенко высказался об «убогой» игре сборной Белоруссии по футболу
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 3 сентября. Уровень игры, демонстрируемый белорусскими футболистами, является недопустимым «убожеством». Такой характеристики его удостоил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер, комментируя матч молодежной сборной республики с Исландией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы до 21 года, отметил, что ему было стыдно смотреть на игру белорусов.

«Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо. Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните, это вам урок», — заявил он на открытии детско-юношеского футбольного центра клуба «Динамо-Минск».

Национальная команда Белоруссии 2 сентября уступила сборной Чехии со счетом 0:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Молодежная сборная, в свою очередь, потерпела поражение от Исландии — счет на табло к концу игры составил 0:2.

Ранее стало известно, что Белоруссию впервые за 18 лет не включили в список стран-участниц международного детского вокального конкурса «Евровидение-2021».

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Лукашенко высказался об «убогой» игре сборной Белоруссии по футболу
футбол лукашенко критика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru