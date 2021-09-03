«Зачем учиться в нищете?»: на Украине забастовки учителей привели к закрытию сотен школ и ПТУ

Начавшийся учебный год в целом ряде украинских регионов оказался под угрозой срыва. Из-за устроенных местными педагогами акций протеста свою работу на территории от Ужгорода до Мариуполя уже прекратили сотни школ и лицеев, а также заведений системы профессионально-технического образования.

В ряде регионов школьников сразу же после торжественной линейки отправили на дистанционное обучение: их преподаватели написали соответствующие заявления об увольнении. В министерстве образования Украины заявили, что официальный Киев не в состоянии решить возникшую проблему. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент ФАН.

События, развивающиеся в небольшом населенном пункте Долина (Ивано-Франковская область), активно обсуждаются не только на Украине, но и далеко за пределами страны. Сразу 900 учителей местных и районных школ объявили о начале бессрочной забастовки: педагоги не получали жалования в течение последних трех месяцев. Как утверждают независимые эксперты, общая сумма задолженности по зарплате упомянутым учителям превысила 17 млн гривен (около 46 млн рублей).

«У нас нет денег на еду, зачастую мы не можем воспользоваться услугами общественного транспорта, чтобы добраться до места работы, — констатировала журналистам одна из участниц протестной акции, учительница украинского языка и литературы. — Как мы можем учить наших детей, когда думаем исключительно о хлебе насущном?»

Чиновники местной администрации смогли дать ответ на этот риторический вопрос.

«Сейчас финансовые проблемы наблюдаются по всей стране, — заявили в региональном территориальном объединении. — Нужно затянуть пояса и не поддаваться панике».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Любопытно, что учительскую забастовку на Прикарпатье поддержали и родители учеников.

«Я прекрасно понимаю такие протесты, — говорит мама пятиклассника Ольга Стефаник. — Лично я уже полгода лишена стабильного дохода, едва смогла купить ребенку тетради и обувь. А вот на автобус, который возит детей в школу, и на школьное питание денег уже нет. Зачем тогда учиться в нищете?»

А вот на этот вопрос не смогли ответить даже в Министерстве образования и науки Украины.

«Вопросами финансирования в данном конкретном случае должны заниматься органы государственной власти на местах, — отметили в ведомстве. — Дополнительными средствами [на оплату труда учителей] украинское правительство не располагает».

В этой связи кабмина Украины в очередной раз подчеркнул, что на образовательную сферу из государственного бюджета «выделяется достаточно денег».

«Мы будем искать новые возможности поддержки этой сферы», — многозначительно заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

О методах указанных поисков средств Денис Анатольевич ничего не сказал.

«Правительство попросту не может признаться, что больше не располагает бюджетными средствами для поддержки образовательной сферы, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский экономист Борис Лищук. — Во многих украинских регионах — особенно в сельской местности — те же педагоги работают исключительно на энтузиазме: зарплата в 6 тыс. гривен (16 тыс. рублей. — Прим. ФАН) является издевательством над профессионалами. И вот, наконец, терпение этих профессионалов лопнуло. Не исключено, что в обозримом будущем закрытие средних и средне-специальных учебных заведений станет обыденным явлением по всей стране».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Уже становится. О намерении ввести «бессрочные каникулы» для своих учащихся завили руководители профессионально-технических колледжей (ПТУ) в Житомирской и Черниговской областях, на очереди подобные акции — в Сумах, Харькове и Днепре.

«Сейчас соответствующие «каникулы» можно привязать к новому этапу пандемии коронавируса COVID-19, — сказала корреспонденту ФАН социальный психолог Елена Мильто. — Вне всякого сомнения, в рамках предстоящего карантина абсолютное большинство учеников будут, как и раньше, учиться на дому. Вот только такая практика может привести к катастрофическим последствиям, учитывая, что качество образования на Украине ухудшается с каждым годом».

На так называемых родительских форумах в украинском сегменте Сети все чаще звучат призывы сбора пожертвований на регулярные выплаты для педагогов.

«В нищете ни учиться, ни учить невозможно», — утверждают авторы идеи.

Ранее редактор раздела «История» портала «Украина.ру» Александр Васильев прокомментировал идею переименовать Украину в Русь-Украину. Эта инициатива не нова — она была изобретена еще 100 лет назад, заявил он на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».