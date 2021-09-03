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Мотострелки ВС РФ ударили по «боевикам» из установок «Нона-СВК» на учениях в Туве

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 13:29
Армия
Мотострелки ВС РФ ударили по «боевикам» из установок «Нона-СВК» на учениях в Туве
пресс-служба Центрального военного округа

Кызыл, 3 сентября. Подразделения мотострелков Центрального военного округа провели учения по уничтожению условной бандгруппы в Республике Тыва.

Военнослужащие ЦВО принимали участие в совместных маневрах с бойцами ВС Казахстана тактических учениях. Во время тренировок военные двух государств отработали ликвидацию условной бандитской группировки. Отряды мотострелков активно применяли самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК» калибра 120 миллиметров.

После нанесения ударов личный состав осуществил поиск и уничтожение отступающих боевиков на бронеавтомобилях «Тигр». Цели были найдены и успешно обезврежены. Совместные маневры ВС РФ и Казахстана начались 31 августа и будут длиться до 4 сентября. К ним привлечено свыше 500 бойцов и более 150 единиц военной и специальной техники.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее высмеял страхи США перед маневрами «Запад-2021». Лукашенко и президент РФ Владимир Путин будут лично наблюдать за ходом проведения совместных учений.

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учения цво мотострелки
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