Режиссер Герман-младший рассказал о никогда не публиковавшихся документах о Довлатове

Русскому писателю и публицисту Сергею Довлатову сегодня могло бы исполниться 80 лет. В день рождения прозаика в беседе с ФАН о своем отношении к его личности рассказал кинорежиссер, сценарист Алексей Герман-младший.

Собеседник отметил, что снять фильм «Довлатов» его подтолкнула не только любовь к творчеству писателя и дружба с его семьей. Есть еще одна причина.

«Мне показалось, что нужно вообще переснимать автобиографии русских писателей, тем более замечательных. Нам не хватает фильмов, посвященных писателям, ученым, музыкантам. Это гордость нашей страны. Мы об этом забываем. Я считаю, этого должно быть много: чем больше, тем лучше. Американцы не зря снимают картины про своих выдающихся ученых, мыслителей. Делают все так, что люди это смотрят. Мы вошли и должны идти по XXI веку страной разума и инноваций, а разум и инновации растут на почве сложных людей», — рассказал кинорежиссер.

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Алексей Герман-младший также поведал подробности о ходе подготовки к съемкам его картины.

«Мы видели фотографии Довлатова, которые никто никогда не публиковал. Мы видели прозу Бродского, о которой никто не знает. Мы видели очень много тех материалов, которые, к сожалению, достаточно мало у нас представлены. Удивительное дело, когда выходит огромное количество книг, посвященных нашим согражданам, но не во всех книгах я вижу, что люди собирали материал так глубоко, как надо бы», — отметил собеседник ФАН.

ТАСС / Антон Новодережкин

Кроме того, он рассказал, что именно, на его взгляд, отличает творчество Сергея Довлатова.

«Виртуозно соединил поэтическую прозу, какую-то внутреннюю честность и доступность для читателей. У нас таких писателей больше не делают в XXI веке, у которых достаточно мощная и абсолютно самобытная проза находит отклик у гигантского количества людей», — заключил Алексей Герман-младший.

Ранее режиссер Виталий Максимов в беседе с ФАН рассказал о своей дружбе и работе с актером Валентином Гафтом. По словам собеседника, артист остался для него творческим ориентиром, мэтром.