Тащить себя из болота: психолог Яничева о том, как справиться с осенней хандрой

Осенняя хандра стала притчей во языцех в последние годы. Это состояние отлично ложится на пасмурную погоду, заменившую летнее тепло, поэтому свое уныние им объясняет чуть ли не каждый второй. Насколько вообще реалистична сезонная хандра, как собственными силами бороться с унынием, мы узнали у доцента кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Яничевой.

По словам эксперта, сезонное обострение действительно наблюдается у людей, страдающих определенными ментальными заболеваниями и расстройствами. Что же касается людей обычных, то здесь играет роль несколько факторов, которые приносит с собой осень.

«Во-первых, уходит солнышко, холодает, раньше темнеет — это может сказываться на настроении людей. Также у подавляющего большинства людей уже прошел отпуск, и в ближайшее время его не предвидится. То есть [появляется] общее ощущение такой перестройки из более расслабляющей обстановки на лад рабочий — надо себя настраивать, что придется решать какие-то задачи, проблемы. Конечно, все это вместе может настраивать на такое плохое настроение. Плюс к этому добавляется некий такой стереотип, что полагается и очень удобно говорить, что у меня осенняя хандра. Люди попадают в такую общую волну и, возможно, могут заражать друг друга таким настроением», — объясняет Татьяна Яничева.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Как отмечает психолог, в этом году сезонная хандра может подкрепиться общим настроением тревоги и неопределенности из-за пандемии, причем даже больше, чем в предыдущем. Дело тут в том, что прошлой осенью мы с большей уверенностью ожидали, что пережили самое страшное, а впереди нас ждет будущее без масок, ограничений и страшной статистики.

«А в этом году уже все понимают, что пережили мы точно не все, а самое главное — что ожидать, тоже неизвестно. Опыт этого года нам показал, что ожидать мы можем чего угодно. Другое дело, что люди по-разному пытаются с этим управиться. Кто-то «радостно» цепляется за объяснение, почему я такой вялый и все мне лень. А есть люди, которые сильны духом, жизнестойкие — они идут и работают, делают должное», — говорит собеседница агентства.

Конечно, осенняя хандра не наступает с календарным приходом сентября, однако с каждым промозглым и холодным днем становится все труднее удержаться от тоски и вялости. И если причины такого состояния объективны и понятны, то как же бороться с хандрой и возвращаться к активной жизни?

«Здесь рецепты тоже достаточно банальные, если конечно речь не идет о каких-то серьезных ситуациях. Будем честны — за время пандемии увеличилось количество людей, которые в какой-то момент понимают, что им нужна помощь специалиста. И в этом нет ничего страшного, это не означает приговор. Просто в какой-то момент собственные ресурсы заканчиваются, и человек не знает, откуда их взять. В этом смысле специалист может быть полезным. Но это, конечно, тоже достаточно крайняя мера», — уверяет психолог.

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Если вы чувствуете, что пока справляетесь своими силами, попробуйте включить в свою жизнь больше активности, начиная от прогулок в парке и заканчивая новым видом спорта, который давно хотели попробовать. Новые увлечения и творческие занятия, а также походы на интересные мероприятия также принесут вам массу позитивных впечатлений, а заодно и знакомств с приятными людьми.

«Нужно по максимуму не давать себе погрузиться в это состояние, по максимуму себя загружать даже просто физически: заполнять свой день какими-то делами, планами. Знаете, есть такая фраза у барона Мюнхгаузена про то, что надо взять себя за волосы и тащить из болота. Не давать себя жалеть, расслабляться, о себе плакать и так далее. Потому что эта трясина может засосать», — заключает Татьяна Яничева.

Ранее психолог Галина Охотникова также дала несколько советов, как избавиться от подавленного состояния осенью. По словам специалиста, нужно обязательно хорошо высыпаться, а также разнообразить рацион, включая туда больше полезных продуктов.