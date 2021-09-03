В Китае нашли остатки рисового пива возрастом 9000 лет

Под насыпью размером в футбольное поле археологи обнаружили не только человеческие останки. Несколько ям скрывали глиняную посуду различной формы.

Исследователи нашли четыре миски, девять кувшинов и семь горшков с вытянутым горлышком. Последние - горшки Ху. Похожие сосуды находили ранее в китайских захоронениях. Горшки были предназначены для спиртного.

Обнаруженные в них крахмал, дрожжи и окаменелые растительные остатки привели исследователей к теории о пиве. Анализ остатков показал, что пиво делали из закваски, и оно нередко состояло из трех элементов: риса, зерна и неопознанных клубней.

Эта находка не самая древняя. Археологи нашли свидетельства создания алкогольных напитков на Ближнем востоке. По результатам исследований, таким приспособлениям может быть около 10 000 лет.