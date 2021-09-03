Иркутский тренер по рукопашному бою остался жив после удара молнии

Иркутск, 3 сентября. Тренер по рукопашному бою Евгений Александров выжил после удара молнии. Это произошло недалеко от Шумакских источников. Life.ru узнал подробности истории молодого мужчины.

Александров был замыкающим группы, которая отправилась в путешествие в район реки Эхе-Гер. Примерно в 500 метрах от водоема он хотел остановиться подождать свою жену и ее подругу, но в этот момент в него попала молния. Мужчину откинуло на камни, и он потерял сознание. Вспомнить момент удара он не смог, пришел в себя потерпевший лишь спустя некоторое время.

Члены команды самостоятельно перенесли Евгения в палатку, а потом вызвали МЧС по спутниковому телефону, но помощь прибыла только ночью. До прихода спасателей Евгений еще два раза терял сознание. Он не мог понять, что произошло. Мужчине поначалу показалось, что в него прилетел какой-то камень. Молния прошла сквозь все тело, врачи зафиксировали многочисленные ожоги и переломы.

Ранее ФАН рассказывал, что в Воронежской области после удара молнии загорелась церковь.