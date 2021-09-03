Военные из России, КНР и Узбекистана установили семь мировых рекордов на АрМИ-2021

Москва, 3 сентября. Команды военнослужащих из России, Китая и Узбекистана в рамках Армейских международных игр — 2021 установили семь мировых рекордов.

Как сообщает пресс-центр игр, рекорды были установлены военнослужащими разведывательных подразделений в ходе проведения конкурса «Отличники войсковой разведки». Пять из них принадлежат россиянам. К примеру, в ходе первого этапа конкурса команда ВС РФ выполнила задачу всего за 2 минуты 28 секунд.

Разведчики из Узбекистана, в свою очередь, побили рекорд по выполнению норматива «Скрытное выдвижение к объекту противника перебежками и переползанием на боку». Они выполнили задачу за 1 минуту 24 секунды.

Китайские военные установили рекорд в нормативе «Надевание противогаза», затратив на него всего 2,2 секунды. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году. Он составлял 3,3 секунды.

Ранее сообщалось, что танкисты из России, Китая, Казахстана и Азербайджана вышли в финал конкурса «Танковый биатлон» на Армейских международных играх. Всего в 2021 году в «Танковом биатлоне» приняли участие 19 сборных.