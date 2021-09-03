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В Латвии может появиться кабельный телеканал для русскоязычных зрителей
Общество
В Латвии может появиться кабельный телеканал для русскоязычных зрителей
pixabay.com  /  PD

Рига, 3 сентября. Кабельный телеканал на русском языке может появиться в Латвии в следующем году. Об этом сообщил глава Совета по общественным электронным СМИ Янис Сикснис.

Новости для русскоязычных зрителей продолжат выходить в эфир на телеканале LTV7 до конца года. Затем их планируется перенести на специальную платформу в интернете. При этом данное решение может оказать влияние на людей старшей возрастной группы, которые привыкли смотреть линейное телевидение.

«После перехода в интернет новости они больше не увидят. Мы поняли, что нужно искать какое-то решение. Поэтому был найден такой компромисс — аналитические и дискуссионные передачи будут на новой мультимедийной платформе, а новости будут и там, и на телевидении», — цитирует заявление Сиксниса портал LSM.

Таким образом, в Латвии после Нового года могут запустить кабельный телеканал на русском языке. Однако для принятия такого решения властям страны необходимо внимательно ознакомиться с разными аспектами, в том числе выяснить, сколько денег потребуется на реализацию этой идеи.

В июне этого года главред Русского вещания Екатерина Сафронова заявила, что русскоязычные программы, финансируемые из государственного бюджета Латвии, прекратят транслировать на местном телевидении. Русское вещание LTV7 с осени должно перейти в интернет.

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Латвия телевидение русский язык
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