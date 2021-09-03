«ФАН повсюду»: Беслан 17 лет спустя

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом, установленный после трагических событий в Беслане 2004 года. Тогда, в течение трех дней банда, сформированная Шамилем Басаевым, удерживала в заложниках в здании школы №1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Сегодня, в день, когда в России вспоминают жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении, в подкасте «ФАН повсюду» мы пообщались с корреспондентом Североосетинского информационного портала «15-Й РЕГИОН» Еленой Смирновой. Она рассказала нам о том, что сейчас со школой №1, где произошла трагедия, о возведении мемориального комплекса, и о том, как вспоминают день теракта бывшие заложники.
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В выпуске:
Что сейчас со школой №1?
Как начинается учебный год в Беслане?
С какими проблемами сталкиваются пережившие теракт и какую медицинскую помощь они получают?
Оказывалась ли психологическая помощь?
Как вспоминают день теракта бывшие заложники?
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