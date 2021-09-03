Стало известно, сколько Богомолов заработал на двух постановках в МХТ Чехова

Москва, 3 сентября. Известный российский режиссер-постановщик Константин Богомолов получил за две постановки в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова многомиллионный гонорар.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной некоторое время выступал в качестве приглашенного постановщика в МХТ Чехова. Там под его руководством прошло два спектакля: комедия «Идеальный муж» с Дарьей Мороз и Алексеем Кравченко в главных ролях и «Карамазовы» — своеобразная интерпретация романа Федора Михайловича Достоевского с Филиппом Янковским и Кравченко.

По информации корреспондентов Федерального агентства новостей, только за две постановки Богомолов получил порядка 9 миллионов рублей. Это сумма является чистой прибылью режиссера, которую ему выплатит театр по контрактам.

Ранее стало известно, что МХТ Чехова временно снял с репертуара две постановки Богомолова. Муж телеведущей Ксении Собчак сам сообщил о решении руководства.