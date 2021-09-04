Школу в Люберцах пообещал взорвать террорист-смертник

Московская область, 4 августа. Оперативники ищут отправителя письма на электронную почту школы в Люберцах, который пообещал взорвать помещение, где находятся несовершеннолетние дети. Как стало известно ФАН, стражи порядка обследуют учебное заведение на предмет нахождения взрывчатых веществ в здании.

К блюстителям порядка 2 августа обратился заместитель школы №54 по безопасности, которая находится в поселке Октябрьском городского округа Люберцы. Мужчина сообщил, что на электронный адрес заведения поступило письмо от неизвестного человека. В нем указывалось: «3 сентября в вашей школе будет заложена бомба, сообщаем о террористическом акте. Завтра будет взрыв, слава Аллаху. У вас не получится нас остановить».

Силовики выяснили, что здание, в котором предположительно планируется взрыв, состоит из трех этажей. Оно имеет два основных и восемь запасных выходов. По решению руководства учебного заведения, в минувший четверг эвакуация не проводилась. Стражи порядка с помощью кинологов и специально обученных собак не нашли взрывчатки.

«Если это не обыкновенная шалость, то заминировать школу могут сегодня, — сообщил ФАН источник в местной полиции. — По крайней мере, так сообщалось в послании. Мы контролируем ситуацию. Здание находится под нашим пристальным наблюдением. Вчера было задействовано 16 сотрудников и пять служебных машин».

Собеседник сообщил, что, скорее всего, по данному факту будет возбуждено уголовное дело.