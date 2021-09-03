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В Панджшере опровергли информацию о захвате ряда территорий талибами
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В Панджшере опровергли информацию о захвате ряда территорий талибами
Армия
В Панджшере опровергли информацию о захвате ряда территорий талибами
Global Look Press / ZUMAPRESS.com  /  Str / Xinhua

Панджшер, 3 сентября. Информация о захвате нескольких районов и четырех контрольно-пропускных пунктов в Панджшере не соответствует действительности, отметили силы афганского сопротивления.

Ранее появились данные, будто бы ряд территорий в Панджшере захвачен членами «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в России). Однако отряды сопротивления утверждают, что боевикам не удалось ничего захватить, хоть они и пытались прорваться на территорию провинции сразу с нескольких направлений.

При этом боевые действия в Панджшерской долине привели к проблемам с электроэнергией в регионе. Во время столкновения опоры линий электропередач получили повреждения, и теперь провинция обесточена, сообщили энергетики. Панджешер остается единственной неподконтрольной талибам территорией, поскольку местные жители отказываются принимать власть террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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