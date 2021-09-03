Экономист объяснил, зачем «Роснефть» хочет качать газ через «Северный поток — 2»

У нефтегазового сектора России очень большие перспективы, ведущие компании отрасли продолжают демонстрировать убедительный рост капитализации. Здоровая конкуренция среди компаний отрасли с государственным участием принесет пользу и бизнесу, и сотрудникам, и российскому бюджету. Такое мнение ФАН высказал экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Обращение «Роснефти»

«Роснефть» обратилась в правительство с просьбой разрешить ей экспортировать газ через агентское соглашение с «Газпромом» по трубопроводу «Северный поток — 2». Эту информацию подтвердил вице-премьер РФ Александр Новак.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что рассмотреть данный вопрос кабмину поручил президент Владимир Путин.

«Такое обращение есть. В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом (вопрос. — Прим. ФАН) будет обсуждаться в правительстве», — сообщил Новак.

Конкуренция госкомпаний

Как отметил Андрей Лобода, сегодня у зарубежных потребителей газа российское голубое топливо прочно ассоциируется с российским газовым гигантом «Газпром». Это неслучайно, поскольку монополия компании по работе на зарубежных рынках четко определена соответствующим законом 2006 года. Тренды в отрасли за это время привнесли интересные изменения. Стал развиваться (и очень успешно) проект СПГ, колоссальный прорыв в отрасли совершили «Новатэк» и «Роснефть», при поддержке федеральных властей развиваются нефтегазовые проекты в российской Арктике.

«Переосмысление и изменение карты российских экспортеров газа, конечно, в большей степени политическое решение. Несомненно, если «Роснефть» выйдет на зарубежный рынок газа, это станет крупным событием мирового масштаба в случае, если компания станет альтернативным поставщиков газа в ту же Европу», — пояснил Андрей Лобода.

nord-stream.com / Nord Stream

Эксперт заметил, что «Роснефть» на глазах активизирует газовую программу развития. Время выбрано очень удачно. Похоже, что период умеренно низких мировых цен на энергоресурсы завершился в этом году. Сегодня у нефтегазового сектора России очень большие перспективы, ведущие компании отрасли продолжают демонстрировать убедительный рост капитализации. Здоровая конкуренция среди компаний отрасли с государственным участием принесет пользу и бизнесу, и сотрудникам, и российскому бюджету.

«Сегодня у «Роснефти» подошел к концу период оптимизации портфельных активов, и активно развиваются впечатляющие экологические проекты. Уже очевидно, что в следующем году у «Роснефти» доля газового бизнеса достигнет 25% в портфеле компании. В любых изменениях важна тонкая органическая настройка. Важнейшая задача заключается в сохранении благоприятных и гармоничных условий развития российского бизнеса, стимулировании экспорта за рубеж и нивелированию регуляторных и информационных угроз Запада в адрес российского бизнеса», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал в себя введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.