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Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Алтайском крае
Общество
Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Алтайском крае
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Барнаул, 3 сентября. Сотрудники МЧС спасли двоих человек из горящего дома. Еще пятеро были эвакуированы, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ночью в экстренную службу поступила информация о возгорании в жилом доме на Социалистической улице. Спасатели прибыли на место ЧП и увидели, что горела квартира на первом этаже. Весь подъезд был затянут плотным дымом.

Пожарные незамедлительно провели эвакуацию жителей двухэтажного дома. Еще двое были спасены. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Сведения о пострадавших не поступали.

В результате инцидента огонь охватил около 14 квадратных метров жилого помещения. В тушении пожара участвовали три единицы спецтехники и шесть спасателей.

Трех человек спасли сотрудники МЧС при тушении пожара в многоэтажке на юго‑востоке Москвы, сообщало издание РИАМО. В результате произошедшего инцидента никто не пострадал.

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