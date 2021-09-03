Путин снова предложил Японии решить «курильский вопрос»

На проходящем сейчас Восточном экономическом форуме президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отсутствие мирного договора с Японией — это «нонсенс». По словам главы государства, «и Россия, и Япония заинтересованы в полной нормализации наших отношений. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать результаты, закрепленные в международных документах, результаты Второй мировой войны. Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору».

Тема мирного договора России и Японии поднимается и у нас, и у них регулярно, при этом всегда порождая волну активного общественного обсуждения. Главным препятствием к заключению этого договора являются Курильские острова, а именно: Шикотан, Кунашир, Итуруп и группа островов Хабомаи. По итогам Второй мировой войны СССР взял эти земли под свой контроль. Японцы с этим до сих пор не согласны и называют эту полемику с Россией «проблемой северных территорий».

Если же углубляться в историю, то в 1956 году между СССР и Японией была заключена так называемая Московская декларация, которая официально прекращала состояние войны, возвращала оба государства к полноценным дипломатическим отношениям, и, более того, гарантировала возвращение Японии Хабомаи и Шикотана. Но только после заключения мирного договора. Однако в Токио решили, что двух островов мало, нужны все четыре. Поэтому мирный договор не заключен до сих пор, а острова принадлежат России как ее неотъемлемая часть. И понятно, что с течением времени политическая конъюнктура кардинально поменялась и теперь речь не идет даже о двух островах курильской гряды.

Хотя каждое даже не решение, а упоминание Москвой Курил вызывает в определенной части российского общества волнение: «А ну, как отдадут?»

wikipedia.org / Public Domain

На самом деле, «не отдадут» сразу по нескольким причинам. Первую из них неоднократно озвучивал и сам Владимир Путин, который отметил данный фактор и в рамках выступления на Восточном форуме:

«Мы должны учитывать имеющиеся реалии, а одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее, а это значит, что гарантированно не должно быть неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ».

И с Японией в этом смысле все довольно сложно, поскольку на основании американо-японского договора о взаимном сотрудничестве и безопасности от 1960 года военные базы США на территории Японии вообще не подпадают под юрисдикцию этой страны. При этом, согласно японской Конституции, в этой стране нет собственной армии. Есть, по сути, только ополчение под названием «Силы самообороны Японии». А безопасность границ этого государства на официальном уровне охраняют именно американские военные.

Со стратегической точки зрения приближать к себе военную инфраструктуру Соединенных Штатов на восточном направлении Россия, естественно, не будет. Поэтому, когда в Токио начинаются разговоры про то, что «северные территории» неплохо бы вернуть и вообще как-то договориться, Москва отвечает довольно стандартно: «Уберите американских военных от наших границ и гарантируйте нам безопасность». Чего Япония не может сделать ни юридически, ни физически.

Второй по списку, но не по важности фактор того, почему мы никогда не отдадим Курилы — история. Так уж сложилось, что российское общество куда лучше знает о событиях на наших западных фронтах в годы Великой Отечественной. Про зверства фашистов в том числе.

При этом военное противостояние с Японией как-то уходит на второй план. Между тем японцы в отношении советских граждан тоже устраивали массу всего «интересного», что подтверждают документы, которые сейчас публикует ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» и от которых у любого нормально человека дыбом встают волосы, потому что в этих свидетельствах есть очень прозрачные намеки на геноцид в отношении жителей СССР в Сибири и на Дальнем Востоке. И понятно, что после такого ни о каком «возврате» территорий речи быть не может. Тут вообще логичнее с Японии требовать очень солидных компенсаций как минимум в отношении потомков тех, кто погиб в ходе деятельности «Отряда 731» и в лагере для советских пленных «Хогоин» («Приют»).

ФБА «Экономика сегодня» /

Тем не менее в Японии есть свое видение курильского вопроса. Судя по всему, та часть японского общества, которая интересуется политикой, в большинстве своем прекрасно понимает, что «северные территории» так и останутся за Россией. Но при этом есть в этой стране и национально-консервативные круги, для которых возвращение Курил — это не только приобретение территорий, но и своеобразный политический символ. И круги эти весьма и весьма влиятельны. Здесь достаточно вспомнить, как бывший японский премьер Синдзо Абэ в 2019 году поклялся на могиле отца «решить курильской вопрос». После того, как он его в итоге «не решил», в японском, да и в части российского экспертного сообщества было сильное и очень серьезное опасение, что Абэ вообще сделает себе харакири. Настолько все эти клятвы про Курилы и прочие решительные заявления японского премьера были сделаны в самурайском духе. К счастью, в итоге обошлось.

Следующий важный момент заключается в том, что Россия постоянно предлагает Японии разного рода проекты по совместному развитию Курил. Инициативы по созданию зоны экономического развития на островах с преференциями японским компаниям выдвигаются Москвой уже не первый год. Одно из первых прозвучало еще в 2013 году. Однако тогдашний замглавы японского МИД Мацуяма Масадзи от лица своего государства отказался от данного предложения, поскольку «это означало бы признание российского суверенитета над северными территориями».

Федеральное агентство новостей /

Сейчас Владимир Путин также анонсировал упрощенный налоговый режим на Курилах для развития островов. По словам президента, «преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, марикультура и переработка». Речь, если говорить конкретно, идет о десятилетней отмене налогов на прибыль, имущество и землю для компаний, в том числе и иностранных, которые будут физически находиться и работать на островах.

И это уже куда более интересное предложение, чем те, что озвучивались Россией ранее, поскольку оно касается на только Японии, но и, в принципе, всего мирового бизнес-сообщества. Острова, к слову, действенно нужно развивать и строить там адекватную инфраструктуру. Потенциал у них огромен. Но есть отчетливая уверенность в том, что официально Токио ответит на все эти предложения Москвы так же, как и раньше. То есть отказом и непризнанием российского суверенитета над Курилами. С другой стороны, куда интереснее здесь даже не позиция Токио, а то, поедут ли осваивать острова представители российского и иностранного бизнеса, и что из этого в итоге получится.