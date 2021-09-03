Зеленский ответил студенту Стэнфорда, чувствует ли он себя «драконом» в отношениях с РФ

Калифорния, 3 сентября. Украинцы не допустят установления авторитарного режима в стране. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи со студентами Стэнфордского университета в Калифорнии.

Во время встречи один из студентов университета напомнил Зеленскому о сказке, в которой человек убивает дракона, но позже сам им становится. Ученик спросил у украинского лидера, чувствует ли он себя тем самым драконом в отношениях с Россией.

«Украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы, что не хотел, кто бы себе, что не придумал, «дракону» появиться в Украине невозможно. Крылья обрежут», — ответил Зеленский студенту на русском языке.

Кроме того, Владимир Зеленский в ходе своего выступления в американском университете заявил, что Украина в будущем станет лидером Европы. Он добавил, что «возможно все» и поделился со студентами своими планами по преобразованию страны и улучшению жизни граждан.