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Минобороны Казахстана начало внезапную проверку войск
Армия
Минобороны Казахстана начало внезапную проверку войск
mod.gov.kz  /  Министерство обороны Республики Казахстан

Нур-Султан, 3 сентября. Внезапная проверка войск началась в Вооруженных силах Казахстана. Информацию об этом сообщили в министерстве обороны республики.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что мероприятие проводится с целью проанализировать боеготовность армии в случае военного конфликта. Как отметила пресс-служба министерства, проверка проводится по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева, озвученному в послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года.

«Ряд воинских частей региональных командований, десантно-штурмовых войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил подняты по тревоге для проверки боеготовности», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Казахстана призвал не препятствовать использованию русского языка в республике. Он подчеркнул, что государственным языком в стране является казахский, однако русский также используется в органах местного самоуправления и имеет официальный статус. Также полиция в Казахстане задержала организатора «языковых патрулей» Куата Ахметова, передает «Царьград».

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Казахстан проверка войска
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