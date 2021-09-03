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Президент России похвалил организаторов Олимпиады и Паралимпиады в Токио
Спорт
Президент России похвалил организаторов Олимпиады и Паралимпиады в Токио
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Владивосток, 3 сентября. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Японию за организацию летних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Владимир Путин считает, что организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Токио создали все необходимые для успешного выступления спортсменов условия. Об этом президент РФ рассказал в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В этом году в Японии прошли летние Олимпийские игры, в ближайшие дни завершатся и соревнования паралимпийцев. Я хочу поздравить организационный комитет, руководителей, граждан Японии за то, что в непростых условиях они провели весьма успешное мероприятие такого высокого уровня», — подчеркнул Путин.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете турнира. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября. Из-за сложной эпидемической обстановки в Японии все соревнования проводятся без зрителей.

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