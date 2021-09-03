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Бабушка-зацепер парализовала движение трамваев в Ульяновске
Общество

Курьезный случай произошел на трамвайной остановке на Верхнеполевой улице в Ульяновске. Бабушка забралась на цепной прибор в носовой части трамвая, схватилась правой рукой за дворник и отказалась слезать. Чтобы не навредить старушке, водитель транспортного средства не стал продолжать движение, он открыл двери вагона и выпустил пассажиров на улицу.

По имеющейся информации, вскоре бабушка-зацепер все же сдалась и слезла с удобного места, немного поворчала и удалилась в неизвестном направлении. Трамвайное движение было восстановлено.

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