Американские ультраправые объявили о подготовке масштабного митинга перед Капитолием

Вашингтон, 3 сентября. Участники правых организаций Proud Boys и Oath Keepers, которые американские власти считают экстремистскими, планируют в конце сентября провести митинг перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Они обратятся с требованием освободить сотни людей, которые были арестованы по обвинениям в участии в штурме Капитолия 6 января.

#GolfCoursePutsch Redux: here we go again.... #Sturmtrumpers #SeditiousConspiracy https://t.co/6ACOqpxj4e



Far right extremist groups such as the Proud Boys and Oath Keepers are planning to attend a rally later this month at the U.S. Capitol.... — James Ellsworth PhD (@EINS_Institute) September 3, 2021

По словам людей, знакомых с ситуацией, проведение митинга запланировано на 18 сентября. В связи с этим официальные лица и полиция Капитолия рассматривают возможность вновь установить ограждения вокруг здания Конгресса США, которое было установлено после событий 6 января и демонтировано вскоре после проведения церемонии инаугурации президента Байдена.

По словам пожелавшего остаться неназванным сотрудника Палаты представителей, знакомого с этим вопросом, решение об установке забора, скорее всего, будет рассмотрено Полицейским управлением Капитолия.

«После 6 января мы внесли изменения в масштабах всего департамента в то, как мы собираем и обмениваемся разведданными. Я уверен, что работа, которую мы сейчас выполняем, позволит убедиться, что у наших офицеров есть все необходимое для обеспечения безопасности всех», — заявил начальник полиции Капитолия Том Мангер.

Сотрудники правоохранительных органов также сообщают о приготовлениях, связанных с митингом и возможными проявлениями насилия. Полицейское управление Вашингтона в этот день планирует задействовать все наличные силы. Кроме того, представители правоохранительных органов сообщили, что управление сформировало специальные подразделения по борьбе с беспорядками.

Официальное расследование, инициированное специальным комитетом Палаты представителей, было нацелено на установление связи между активистами Proud Boys и Oath Keepers и бывшим президентом США Дональдом Трампом, а также членами его команды. Согласно первоначальной версии следствия, представители предвыборного штаба Трампа координировали действия членов правых организаций, которые 6 января ворвались в здание Капитолия и попытались помешать коллегии выборщиков объявить Джо Байдена победителем президентских выборов.

Global Look Press / Joel Marklund / Keystone Press Agency

Тем не менее, результаты проведенного расследования не подтвердили существование заговора с целью помешать мирному переходу власти. Согласно выводам следствия, действия активистов, которые ворвались в здание Конгресса, являлись спонтанными и не имели четкой координации.

В конце августа семь сотрудников полиции Капитолия подали гражданский иск против Трампа, в котором обвинили экс-президента в попытке захвата власти.

В связи с событиями 6 января в США были арестованы более 600 человек, которым были предъявлены различные обвинения.