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«До 2024 года дожить нужно»: Путин ответил на вопрос о поездке на саммит АТЭС в Брунее

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 13:21
Политика
«До 2024 года дожить нужно»: Путин ответил на вопрос о поездке на саммит АТЭС в Брунее
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Владивосток, 3 сентября. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможной поездке на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Брунее.

Модератор пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) Сергей Брилев поинтересовался у главы государства, собирается ли он поехать на саммит АТЭС, проведение которого запланировано на ноябрь 2024 года.

«Посмотрим. До 2024 года дожить нужно. Видите, пандемии нас трясут здесь с разных сторон», — ответил Путин.

По его словам, нужно продолжать работать, а не задаваться вопросами об участии в крупных международных событиях, которые состоятся через длительный период времени.

Ранее в ходе выступления на форуме Путин не исключил участие президента Украины Владимира Зеленского в мероприятии. Он сможет присутствовать на ВЭФ в будущем, если будет избран на новый срок и выстроит политику на нормализацию отношений с Москвой, объяснил российский лидер.

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