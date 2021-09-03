Сотрудник стоматологии в Барнауле напал на журналистов съемочной группы

Барнаул, 3 сентября. В Барнауле следователи возбудили уголовное дело после нападения сотрудника стоматологической фирмы на съемочную группу телеканала НТВ.

Во время съемки сюжета о женщине, которая пытается добиться компенсации от частной стоматологии за то, что ей неправильно установили брекеты, один из сотрудников клиники напал на корреспондентов. При производстве съемки один из сотрудников учреждения применил насильственные действия к представителю телекомпании, ограничив возможность видеосъемки с целью недопущения ее распространения в СМИ.

Следователи возбудили уголовное дело, предусматривающее ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналистов.

Не так давно жителя Самары осудили за нападение на председателя КУИ Оренбурга Дмитрия Цветкова, сообщало РИА56. Доказано, что нападение повлекло вред здоровью средней тяжести.