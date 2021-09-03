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Звезда «Голоса» Круглова потратила крупную сумму на экстренную госпитализацию в Болгарии

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 12:52
Шоу-бизнес
Звезда «Голоса» Круглова потратила крупную сумму на экстренную госпитализацию в Болгарии
vk.com  /  Александра Круглова

Москва, 3 сентября. Певица Саша Круглова пытается получить от страховой компании большую сумму денег, потраченную из-за срочной госпитализации в Болгарии.

Пиар-менеджеры артистки сообщили корреспондентам ФАН о намерении Кругловой вернуть средства за лечение на курорте в Болгарии по страховому случаю. Отпуск певицы за границей почти сразу был омрачен острой болью. Участницу «Голоса»1 экстренно госпитализировали, где медики не оказали ей должного внимания, общаясь с пациенткой надменно и не выписав ей должного лечения.

Круглову пришлось перевести в другую клинику, но и там рекомендации врачей не принесли результата. Певица продолжала страдать от острой боли.

«В результате мне диагностировали камень в почке и начали соответствующую терапию, направленную на его выведение. Несколько дней я пролежала в палате, боль не прекращалась, я чувствовала себе все хуже. Лечение не приносило абсолютно никаких результатов. При этом, наверное, не нужно говорить, что за каждую медицинскую манипуляцию и само пребывание в больнице я платила деньги. В общей сложности вышла сумма более чем в 2000 евро», — заявила Круглова.

После нескольких дней безрезультатного пребывания в больнице Болгарии певицу отправили в Москву, где врачи тут же определили причину ее недомогания и выписали нужное лечение. Оказывается, за границей Круглову лечили от другого заболевания, неправильно поставив ей диагноз.

Звезда «Голоса» Круглова потратила крупную сумму на экстренную госпитализацию в Болгарии
Фото предоставлено пиар-директором Саши Кругловой  / 

«Я в очередной раз была приятно удивлена уровнем медицины и врачей в Москве. Особенно на контрасте общения с болгарскими. Благодарю наших медиков за профессионализм и прекрасное отношение к пациентам. Вы меня просто спасли», — приводят слова артистки ее пиар-менеджеры.

Теперь певица пытается получить деньги за лечение за границей от страховой компании. По договору ей было необходимо предоставить страховой компании чеки, подтверждающие затраты на лечение. Певица выполнила все условия договоренностей, однако фирма отказывается от своих обязательств. Представители компании ссылаются на некую активацию страхового полиса, о которой не говорили звезде, получая ее деньги за покупку страховки.

Ранее артистка в интервью ФАН объяснила, почему пандемия — лучшее время для творчества. По ее мнению, тишина и уединение для любого музыканта подходят для создания новых шедевров.

1 незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

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голос страхование круглова
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