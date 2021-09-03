Путин не исключил возможность проведения Олимпийских игр на Дальнем Востоке

Владивосток, 3 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает возможность проведения Олимпийских игр в России, в том числе на Дальнем Востоке.

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), российский лидер отметил, что Москва может подать заявки на проведение Олимпиады. При этом глава государства выразил надежду, что олимпийские принципы «не будут извращаться», в частности, путем политизации этой темы. Кроме того, участие России в крупных международных соревнованиях зависит, в первую очередь, от тех, кто политизирует спорт.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Владимир Путин принял участие в пленарном заседании ВЭФ, где отметил важные социальные и инфраструктурные проекты, необходимые для развития ДФО.