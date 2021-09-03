Российский пловец Жданов завоевал пятую медаль на Паралимпиаде в Токио

Токио, 3 сентября. Пловец Роман Жданов в пятый раз по ходу Паралимпиады в Токио поднялся на пьедестал почета.

Россиянин Роман Жданов 3 сентября выиграл золотую медаль Паралимпиады в плавании на 50 метров на спине, установив новый мировой рекорд. Он преодолел дистанцию за 40,99 секунды. Второе место занял чешский пловец Арност Петрачек. Третьим финишировал мексиканец Анхель Камачо Рамирез.

Стоит отметить, что Жданов стал обладателем пятой награды на Паралимпиаде. До этого он завоевал две золотые и две бронзовые медали. Жданов будет знаменосцем команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на церемонии закрытия турнира, которая пройдет 5 сентября.