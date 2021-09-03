Военный советник аятоллы Ирана Хасан Фирузабади скончался от коронавируса

Тегеран, 3 сентября. Экс-начальник генштаба Вооруженных сил Ирана и высший военный советник аятоллы Хаменеи Хасан Фирузабади скончался от COVID-19 в возрасте 70 лет.

После затяжной болезни из-за коронавируса генерал-майор Сейед Хасан Фирузабади умер в пятницу утром. Он в течение 27 лет занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана и после был назначен аятоллой Хаменеи старшим военным советником.

В начале июля глава Йоханнесбурга Юнис Мгчина умер от осложнений на фоне COVID-19, сообщал ФАН. Ему было 53 года.