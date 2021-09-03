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Скулкина и Шепелев станут ведущими программы Comedy Club Production на «России-1»

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 13:21
Общество
Скулкина и Шепелев станут ведущими программы Comedy Club Production на «России-1»
vk.com  /  Екатерина Скулкина

Москва, 3 сентября. Comedy Club Production впервые за годы своего существования займется созданием контента не для ТНТ. Заказчиком развлекательных программ выступает ВГТРК.

Проекты появятся на канале уже с 10 сентября. В новом сезоне на телеканале «Россия-1» выйдет юмористическое «Шоу большой страны». С помощью нового проекта продюсеры планируют разнообразить ассортимент шуток. Ведущими шоу выступят юмористка Екатерина Скулкина и Дмитрий Шепелев.

Всего Comedy Club Production выпустит четыре проекта в рамках договора, о чем сообщил продюсер Артур Джанибекян в комментарии «Коммерсанту».

«Этот проект дает нам возможность реализовать свой опыт в другом взгляде на юмор и выйти на новую аудиторию», — отметил основатель компании.

Гендиректор ВГТРК заявил, что продюсеры разрабатывают «ряд проектов» и не стал уточнять подробности. Однако проекты должны стать интересным экспериментом для канала.

Ранее один из самых успешных юмористов шоу Comedy Club Дмитрий Грачев рассказал о своих гонорарах. Он сообщил, сколько стоит его выступление длиной не больше десяти минут.

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вгтрк россия-1 comedy club production
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