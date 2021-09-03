Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 13:32
13:31
Происшествия
Уральские таможенники прокомментировали инцидент с выброшенными письмами из Узбекистана
13:31
Спорт
Лукашенко высказался об «убогой» игре сборной Белоруссии по футболу
13:29
Армия
Мотострелки ВС РФ ударили по «боевикам» из установок «Нона-СВК» на учениях в Туве
13:18
Общество
Военный эксперт Кошкин, оценивая фильм «Шугалей 3», напомнил о крахе США в Афганистане
13:16
Армия
Военные из России, КНР и Узбекистана установили семь мировых рекордов на АрМИ-2021
13:16
Общество
В Латвии может появиться кабельный телеканал для русскоязычных зрителей
13:15
Общество
Стало известно, сколько Богомолов заработал на двух постановках в МХТ Чехова
13:15
Весь мир
Американские ультраправые объявили о подготовке масштабного митинга перед Капитолием
13:14
Общество
Шуфутинов день. Как 3 сентября превратилось в шуточный праздник?
13:13
Армия
В Панджшере опровергли информацию о захвате ряда территорий талибами
Все новости

Боевые действия в афганском Панджшере привели к перебоям с электричеством
Общество
Боевые действия в афганском Панджшере привели к перебоям с электричеством
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Кабул, 3 сентября. Боестолкновения на территории Панджшера обернулись проблемами с электроэнергией в регионе.

Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) накануне призвало отряды сопротивления в Панджшерской долине сложить оружие. Однако ополчение ответило отказом, после чего боевики развернули наступление в регионе. В ходе боевых действий повреждения получили опоры линий электропередач. После этого Панджшер оказался обесточен, сообщили энергетики.

В результате нападения крупный отряд талибов попал в окружение, в районе перевала Хавак. Панджшер является единственным регионом Афганистана, который не контролируется «Талибаном». Боевики захватили большую часть государства на фоне эвакуации ВС США. Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал итоги выхода Соединенных Штатов из региона. Он указал на потери и трагедии для местного населения, передает его слова «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Боевые действия в афганском Панджшере привели к перебоям с электричеством
афганистан энергия панджшер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru