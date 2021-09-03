Боевые действия в афганском Панджшере привели к перебоям с электричеством

Кабул, 3 сентября. Боестолкновения на территории Панджшера обернулись проблемами с электроэнергией в регионе.

Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) накануне призвало отряды сопротивления в Панджшерской долине сложить оружие. Однако ополчение ответило отказом, после чего боевики развернули наступление в регионе. В ходе боевых действий повреждения получили опоры линий электропередач. После этого Панджшер оказался обесточен, сообщили энергетики.

В результате нападения крупный отряд талибов попал в окружение, в районе перевала Хавак. Панджшер является единственным регионом Афганистана, который не контролируется «Талибаном». Боевики захватили большую часть государства на фоне эвакуации ВС США. Президент России Владимир Путин ранее прокомментировал итоги выхода Соединенных Штатов из региона. Он указал на потери и трагедии для местного населения, передает его слова «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.