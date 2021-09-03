Немецкие ученые доказали способность собак угадывать намерения человека

Москва, 3 сентября. Исследователи из Института Макса Планка в Германии провели эксперимент и нашли доказательства в пользу высокого интеллекта собак.

Животные способны распознавать намерения людей. Собаки угадывают, являются ли действия человека случайными или преднамеренными. Даже в тех случаях, когда итог действия один. Авторы опубликовали статью об этом в журнале Scientific Reports.

«Наши результаты представляют важные предварительные свидетельства того, что собакам присущ по крайней мере один аспект разумного поведения: способность распознавать намерение в осуществляемом действии», — сообщили эксперты.

До сих пор было известно, что собаки могут узнавать некоторые жесты и команды. Например, когда хозяин берет в руки поводок, псы бегут к двери, ожидая прогулку. Оставалось неясным, способны ли животные интерпретировать человеческие намерения. В ходе эксперимента животным давали лакомство через щель. В первом случае, экспериментатор ронял угощение. В другом, попытка проваливалась из-за узкой щели. В третьем, человек специально кидал еду. Во всех случаях собаки смогли угадать, специально или случайно им не дали лакомство.

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