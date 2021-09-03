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Немецкие ученые доказали способность собак угадывать намерения человека

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 12:45
Общество
Немецкие ученые доказали способность собак угадывать намерения человека
Невские Новости

Москва, 3 сентября. Исследователи из Института Макса Планка в Германии провели эксперимент и нашли доказательства в пользу высокого интеллекта собак.

Животные способны распознавать намерения людей. Собаки угадывают, являются ли действия человека случайными или преднамеренными. Даже в тех случаях, когда итог действия один. Авторы опубликовали статью об этом в журнале Scientific Reports.

«Наши результаты представляют важные предварительные свидетельства того, что собакам присущ по крайней мере один аспект разумного поведения: способность распознавать намерение в осуществляемом действии», — сообщили эксперты.

До сих пор было известно, что собаки могут узнавать некоторые жесты и команды. Например, когда хозяин берет в руки поводок, псы бегут к двери, ожидая прогулку. Оставалось неясным, способны ли животные интерпретировать человеческие намерения. В ходе эксперимента животным давали лакомство через щель. В первом случае, экспериментатор ронял угощение. В другом, попытка проваливалась из-за узкой щели. В третьем, человек специально кидал еду. Во всех случаях собаки смогли угадать, специально или случайно им не дали лакомство.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, как подобрать специальный курс для собаки. Он назвал обучение показателем ответственного подхода и возможностью наладить связь с питомцем.

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ученые собаки эксперимент
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