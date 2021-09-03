ФАН узнал причину снятия двух постановок Богомолова с репертуара МХТ Чехова

Москва, 3 сентября. Московский Художественный театр имени А.П. Чехова снимает с репертуара две постановки. Под сокращение попали спектакли российского режиссера и актера Константина Богомолова.

Корреспондент Федерального агентства новостей узнал, что решение о частичном сокращении репертуара буквально довело режиссера до слез.

«Богомолов плачет, что его две постановки снимают с репертуара МХТ Чехова», — сообщает источник ФАН в театре.

Известно, что постановки супруга журналистки Ксении Собчак слишком дорого обходятся театру, особенно после пандемии коронавируса. Решение о снятии постановок с репертуара является временным. Однако пока неизвестно, как долго оно продлится.

Ранее художественный руководитель Театра на Малой Бронной рассказал, сколько стоит его работа в месяц. По словам режиссера, он не зарабатывает так много, как говорят в СМИ. В среднем Константин Богомолов получает 100–150 тысяч рублей, в зависимости от премий.