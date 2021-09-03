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МИД России высоко оценил результаты саммита в Алжире по ливийскому урегулированию
Весь мир
МИД России высоко оценил результаты саммита в Алжире по ливийскому урегулированию
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 3 сентября. Россия намерена укреплять сотрудничество со странами-соседями Ливии для разрешения кризиса в североафриканском государстве. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат в ходе брифинга прокомментировала итоги саммита, прошедшего 30–31 августа в Алжире. Мероприятие собрало глав внешнеполитических ведомств семи африканских стран, а также представителей ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза.

«Участники встречи в Алжире договорились продолжать усилия по продвижению под эгидой ООН политического процесса в Ливии, подчеркнули необходимость укрепления мер доверия в интересах создания благоприятных условий для организации в Ливии общенациональных выборов, намеченных на 24 декабря», — упомянула Захарова.

Представитель МИД отметила, что Россия не раз подчеркивала важность роли стран-соседей североафриканского государства в прекращении военно-политического конфликта. Москва поддерживает их участие в форумах по мирному урегулированию.

«Последовательно выступали и выступаем за их активное и весомое подключение к коллективным международным усилиям по содействию в продвижении политпроцесса в этой стране», — сказала дипломат.

МИД России высоко оценил результаты саммита в Алжире по ливийскому урегулированию
Telegram  / Мария Захарова

Во внешнеполитическом ведомстве приветствовали усилия Алжира по организации мероприятия. Отмечена своевременность инициативы руководства республики.

Представитель МИД подтвердила стремление Москвы к партнерству с африканскими государствами для дальнейшего урегулирования кризиса. Она заявила, что стабильность в стране поспособствует нормализации обстановки в Сахельском регионе.

«Подтверждаем готовность к укреплению сотрудничества со странами-соседями Ливии в интересах скорейшего восстановления мира и безопасности на ливийской земле», — сказала Захарова.

Участники прошедших заседаний в Алжире договорились о развитии стратегического партнерства с целью стабилизации обстановки в регионе. Они обозначили приоритеты для разрешения кризиса в североафриканском государстве.

Стороны подчеркнули важность скорейшего принятия законодательной основы для проведения всеобщих выборов. В ходе встреч отметили необходимость вывода наемников и иностранного контингента из страны, а также объединения военного ведомства.

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