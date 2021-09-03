Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 13:32
13:31
Происшествия
Уральские таможенники прокомментировали инцидент с выброшенными письмами из Узбекистана
13:31
Спорт
Лукашенко высказался об «убогой» игре сборной Белоруссии по футболу
13:29
Армия
Мотострелки ВС РФ ударили по «боевикам» из установок «Нона-СВК» на учениях в Туве
13:18
Общество
Военный эксперт Кошкин, оценивая фильм «Шугалей 3», напомнил о крахе США в Афганистане
13:16
Армия
Военные из России, КНР и Узбекистана установили семь мировых рекордов на АрМИ-2021
13:16
Общество
В Латвии может появиться кабельный телеканал для русскоязычных зрителей
13:15
Общество
Стало известно, сколько Богомолов заработал на двух постановках в МХТ Чехова
13:15
Весь мир
Американские ультраправые объявили о подготовке масштабного митинга перед Капитолием
13:14
Общество
Шуфутинов день. Как 3 сентября превратилось в шуточный праздник?
13:13
Армия
В Панджшере опровергли информацию о захвате ряда территорий талибами
Все новости

Геркус вспомнил об отказе Миранчуков от перехода в «Манчестер Юнайтед»

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 12:40
Спорт
Геркус вспомнил об отказе Миранчуков от перехода в «Манчестер Юнайтед»
wikipedia.org  /  Елена Рыбакова / CC BY-SA 3.0

Москва, 3 сентября. Российские полузащитники Алексей и Антон Миранчуки отказались продолжить карьеру в АПЛ. Об этом рассказал экс-президент «Локомотива» Илья Геркус.

Бывший президент столичного «Локомотива» Илья Геркус в эфире футбольного канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!» вспомнил, как братья Миранчуки отказались от перехода в «Манчестер Юнайтед». По его словам, трансфер игроков мог состояться перед чемпионатом мира 2018 года, который прошел в России.

«У нас был прям хороший контакт с клубом, я знал, что это обращается «Юнайтед». Предложение на столе не лежало, просто к нам обращались: «Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?» Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва», — вспомнил Геркус.

Алексей Миранчук летом прошлого года перешел из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту». Его брат-близнец продолжает играть за столичный клуб.

Ранее полузащитник Константин Марадишвили перешел из столичного ЦСКА в «Локомотив». Об этом проинформировала пресс-служба железнодорожников.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Геркус вспомнил об отказе Миранчуков от перехода в «Манчестер Юнайтед»
локомотив манчестер юнайтед геркус переход миранчуки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru