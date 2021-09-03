Геркус вспомнил об отказе Миранчуков от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Москва, 3 сентября. Российские полузащитники Алексей и Антон Миранчуки отказались продолжить карьеру в АПЛ. Об этом рассказал экс-президент «Локомотива» Илья Геркус.

Бывший президент столичного «Локомотива» Илья Геркус в эфире футбольного канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!» вспомнил, как братья Миранчуки отказались от перехода в «Манчестер Юнайтед». По его словам, трансфер игроков мог состояться перед чемпионатом мира 2018 года, который прошел в России.

«У нас был прям хороший контакт с клубом, я знал, что это обращается «Юнайтед». Предложение на столе не лежало, просто к нам обращались: «Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?» Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва», — вспомнил Геркус.

Алексей Миранчук летом прошлого года перешел из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту». Его брат-близнец продолжает играть за столичный клуб.

Ранее полузащитник Константин Марадишвили перешел из столичного ЦСКА в «Локомотив». Об этом проинформировала пресс-служба железнодорожников.