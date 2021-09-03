Минфин купит валюту на 327,1 млрд рублей по бюджетному правилу

Москва, 3 сентября. Россия закупит золото и иностранную валюту в рамках покупок по бюджетному правилу.

Сумма покупки должна составить 327,1 миллиарда рублей в период с 7 сентября по 6 октября. Об этом сообщает представитель Министерства финансов Российской Федерации. Специалисты полагают, что на ежедневные операции будет выделяться порядка 14,9 миллиарда рублей. Об этом пишет «Прайм»

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 327,1 млрд рублей», — подтвердили в министерстве.

Минфин России выпустил прогноз по тратам бюджета Российской Федерации. Ведомство уделило особое внимание вопросу реализации программы льготной ипотеки. Представитель министерства на Восточном экономическом форуме рассказал о сохранении оценки льготной ипотеки на ближайшие годы.