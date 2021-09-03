Себе дороже: названы причины отказа ЕС вводить санкции против «Газпрома»

В Евросоюзе прекрасно понимают, что вводить санкции против «Газпрома» — себе дороже в прямом смысле этого слова. Более того, даже под трансграничный углеродный налог, который Евросоюз планирует начать постепенно вводить уже с 1 января 2023 года, природный газ так и не подпал, да и вряд ли подпадет как минимум в ближайшие десять лет. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Санкции против «Газпрома»

Контракты Украины и европейских компаний на транзит газа станут гарантией энергетической безопасности Киева. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Заявление Витренко по поводу транзита газа стало откликом на слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости обеспечить безопасность Украины в энергетической сфере на фоне скорого запуска проекта «Северный поток — 2».

«Мы говорили и говорим, что гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину», — уточнил Витренко.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Он добавил, что если контрактов не будет, а «Газпром» продолжит «блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину», то Европа должна ввести против компании санкции. Кроме того, глава «Нафтогаза» призвал провести переговоры, инициатором которых должна стать Германия. По его словам, в рамках диалога Киев должен переговорить с конкретными компаниями о возможных контрактах.

«Себе дороже»

Наталья Мильчакова напомнила, что с 2014 года «Газпром» находится под санкциями США, ограничивающими его сотрудничество с американскими компаниями в совместных проектах и доступ к нефтегазовым технологиям и оборудованию, разработанным в США. Однако Евросоюз к американским санкциям против «Газпрома» так и не присоединился. Санкции против «Северного потока — 2» (или даже против оператора проекта Nord Stream 2), которые обещают ввести США в случае использования этого газопровода как «оружия» против других стран (хотя непонятно, что подразумевается под термином «оружие»), не станут прямыми санкциями против «Газпрома». А между тем «Газпром» уже не бронирует резервные мощности на 2022 год, что уже сегодня способствует повышению цен на газ в Европе, превысивших 645 долларов за тысячу кубометров.

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Paul Langrock

«В Евросоюзе прекрасно понимают, что вводить санкции против «Газпрома» — себе дороже в прямом смысле этого слова. Более того, даже под трансграничный углеродный налог, который Евросоюз планирует начать постепенно вводить уже с 1 января 2023 года, природный газ так и не подпал, да и вряд ли подпадет как минимум в ближайшие десять лет. Потому что в противном случае это приведет к росту издержек «Газпрома» и, соответственно, значительному подорожанию газа в Европе (ведь других столь же крупных поставщиков газа у Европы сегодня нет и вряд ли появятся). Вчера на Московской бирже акции «Газпрома» подорожали почти на процент», — заключила Наталья Мильчакова.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал в себя введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.