Донбасс сегодня: Киев возвращает армию на старые позиции, ВСУ стягивают танки и ЗРК

Донбасс, 3 сентября. Украинские войска восстанавливают оставленные ранее позиции. ВСУ организовали провокацию в районе патрулирования ОБСЕ. Киевские саперы не возвращаются на передовую после учений. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки украинские силовики один раз обстреляли район населенного пункта Луганское в ДНР. Огонь из 120-мм минометов вели подразделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. О жертвах и разрушениях информации нет.

В ЛНР также зафиксирован один обстрел. Здесь под огнем автоматических станковых гранатометов находился поселок Голубовское. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Армия Киева продолжает нарушать Минские соглашения, размещая тяжелую технику и вооружения в населенных пунктах. Два танка Т-72 замечены наблюдателями ДНР в районе села Максимельяновка. Один Т-64 — на окраине Привольного, еще один Т-72 — прямо среди жилых домов села Ключевое. Это создает угрозу для мирных жителей.

В районе Касьяновки украинские силовики среди жилых домов разместили пять зенитно-ракетных комплексов «ОСА», предварительно проведя тренировочные стрельбы по условному уничтожению беспилотников ОБСЕ.

Украинские войска восстанавливают оставленные ранее позиции

Миссия ОБСЕ в новом отчете сообщает о фиксации факта восстановления позиций ВСУ в районе Золотого Луганской области. Работы проводят военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Данные позиции были оставлены украинской армией в рамках процесса разведения сил и средств, который прошел осенью 2019 года после прихода к власти на Украине президента Владимира Зеленского.

Разведка ЛНР и международные наблюдатели не раз обращали внимание на украинское военное присутствие в районах участков разведения. Теперь же иностранцы сообщают о восстановлении позиций, что может свидетельствовать о скором возвращении армейских подразделений Украины на эти участки и возможной эскалации конфликта.

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ВСУ организовали провокацию в районе патрулирования ОБСЕ

Из-за систематического выявления ОБСЕ нарушений Киевом требований по отводу тяжелой техники и других нарушений мирных договоренностей ВСУ усиливают противодействие иностранцам в зоне ООС. Об этом сообщает управление Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки. Дончане фиксируют применение противником станций радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов и каналов управления беспилотников ОБСЕ.

В некоторых районах военнослужащие ВСУ физически не пропускают патрули миссии в районы наблюдения. Например, это произошло вблизи Бердянского Донецкой области. Там солдаты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ не пропустили патруль в направлении поселка Широкино, нарушив мандат ОБСЕ.

Подразделения 28-й мехбригады в последний день августа открыли огонь по району поселка Александровка в тот момент, когда в там работали представители организации, о чем было уведомлено командование бригады. Украинские силовики попытались скомпрометировать Народную милицию ДНР. В итоге иностранцы вынуждены были покинуть район наблюдения.

Солдаты ВСУ не возвращаются на передовую после учений

В связи с систематическими инцидентами, связанными с подрывами украинских военных на собственных минных полях, командование ВСУ приняло решение усилить подготовку личного состава и повысить уровень профессионализма инженерно-саперных подразделений, сообщают в донецком управлении народной милиции. Таким образом командиры украинской армии пытаются свести к минимуму небоевые потери.

До 40% личного состава инженерно-саперных подразделений направляются в 143-й центр разминирования ВСУ для повышения уровня профессиональной подготовки. Но, как оказалось, процесс имеет и обратную сторону медали. К примеру, из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ на курсы повышения квалификации в июле были направлены 25 военнослужащих. А в расположение воинской части после окончания курсов вернулись лишь 17 человек. И такое положение дел практически во всех передовых бригадах украинской армии.