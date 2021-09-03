Читатели немецких СМИ жестко отреагировали на заявления Байдена и Зеленского по «СП-2»

Берлин, 3 сентября. Публикация немецких журналистов о заявлении президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским по «Северному потоку — 2» вызвала активный отклик читателей.

Комментаторы жестко высказались об итогах встречи двух лидеров. Газета Die Zeit обнародовала материал после переговоров Байдена и Зеленского. Стороны выступили против газопровода «СП-2». Вашингтон заявил о намерении сохранить «транзитную роль» Украины и обеспечить «безопасность поставок в переходный энергетический период» после запуска проекта. В Германии такое обещание США сочли абсурдным.

«Э-э, нет, это чушь собачья. Это угроза кошельку Украины и угроза интересам США», — написал один из читателей.

Пользователь подчеркнул, что строительство газопровода входит в интересы Германии. Другой задался вопросом, как Украина обеспечивает энергетическую «безопасность» с помощью российского голубого топлива.

Третий комментатор предрек возможные последствия срыва «СП-2». Киев лишится транзита, если газопровод не запустят, уточнил он.

«США обещают, что российский газ для ЕС и дальше будет прокачиваться через Украину. Что может быть абсурднее», — написал немецкий читатель.

Зеленский на встрече с главой Apple Тимом Куком в Калифорнии выразил готовность реализовывать новые амбициозные совместные проекты. Президент Украины не уточнил, о каких именно инициативах идет речь.