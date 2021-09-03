Минприроды предложило ввести в российских школах обязательный урок по экологии

Москва, 3 сентября. Обязательный урок по экологии могут включить в программу российских школ. С соответствующим предложением Минприроды РФ планирует обратиться в Минпросвещения.

Глава ведомства Александр Козлов выступил в поддержку такой инициативы в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, важно, чтобы школа обеспечивала учащихся знаниями об экологии.

«Будем разговаривать с министерством просвещения, как встроить предмет о том, как нужно бережно относиться к природе», — заявил министр.

Козлов также сообщил, что необходимость экологического просвещения среди учащихся российских школ будет освещена в ближайшее время в национальном проекте «Экология». Ведомство уже работает над подготовкой соответствующих предложений.

С 2022 года в обязательную школьную программу внедрят уроки финансовой грамотности. Однако вводить отдельный предмет не планируется. Обучение этим знаниям будет интегрировано в общешкольные предметы.