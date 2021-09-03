Власти США опровергли информацию о выводе войск с трех баз в Сирии

Вашингтон, 3 сентября. США не планируют сокращать количество войск на территории Сирии или покидать военные базы, сообщили в Пентагоне.

Некоторое время назад СМИ распространили информацию о том, что Вашингтон якобы принял решение оставить три военные базы в Сирии. Однако в Пентагоне опровергли подобные данные, передает РИА Новости со ссылкой на источник в минобороны США. Параметры американской миссии остаются без изменений. Военное ведомство указывает на присутствие 900 человек личного состава в Сирийской Арабской Республике.

Подразделения ВС Соединенных Штатов совместно с представителями частных компаний занимают часть юго-востока Сирии. В этом месте проводится незаконная добыча нефти, которая впоследствии вывозится за границу.

В США ранее осудили авиаудары американских ВВС по объектам в Сирии. Атаки нарушают устав ООН и суверенитет ближневосточного государства, считает правозащитник Марджори Кон. Летом беспилотник ВС США атаковал грузовик в САР, пишет «Царьград».