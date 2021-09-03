Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 13:31
13:29
Армия
Мотострелки ВС РФ ударили по «боевикам» из установок «Нона-СВК» на учениях в Туве
13:22
Происшествия
Уральские таможенники прокомментировали инцидент с выброшенными письмами из Узбекистана
13:18
Общество
Военный эксперт Кошкин, оценивая фильм «Шугалей 3», напомнил о крахе США в Афганистане
13:16
Армия
Военные из России, КНР и Узбекистана установили семь мировых рекордов на АрМИ-2021
13:16
Общество
В Латвии может появиться кабельный телеканал для русскоязычных зрителей
13:15
Общество
Стало известно, сколько Богомолов заработал на двух постановках в МХТ Чехова
13:15
Весь мир
Американские ультраправые объявили о подготовке масштабного митинга перед Капитолием
13:14
Общество
Шуфутинов день. Как 3 сентября превратилось в шуточный праздник?
13:13
Армия
В Панджшере опровергли информацию о захвате ряда территорий талибами
13:12
Общество
Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Алтайском крае
Все новости

Власти США опровергли информацию о выводе войск с трех баз в Сирии
Армия
Власти США опровергли информацию о выводе войск с трех баз в Сирии
flickr.com  /  @The U.S. Army

Вашингтон, 3 сентября. США не планируют сокращать количество войск на территории Сирии или покидать военные базы, сообщили в Пентагоне.

Некоторое время назад СМИ распространили информацию о том, что Вашингтон якобы принял решение оставить три военные базы в Сирии. Однако в Пентагоне опровергли подобные данные, передает РИА Новости со ссылкой на источник в минобороны США. Параметры американской миссии остаются без изменений. Военное ведомство указывает на присутствие 900 человек личного состава в Сирийской Арабской Республике.

Подразделения ВС Соединенных Штатов совместно с представителями частных компаний занимают часть юго-востока Сирии. В этом месте проводится незаконная добыча нефти, которая впоследствии вывозится за границу.

В США ранее осудили авиаудары американских ВВС по объектам в Сирии. Атаки нарушают устав ООН и суверенитет ближневосточного государства, считает правозащитник Марджори Кон. Летом беспилотник ВС США атаковал грузовик в САР, пишет «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Власти США опровергли информацию о выводе войск с трех баз в Сирии
Сирия сша пентагон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru