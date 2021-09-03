АвтоВАЗ фиксирует снижение продаж автомобилей в августе

Москва, 3 сентября. Продажи автомобилей, произведенных концерном «АвтоВАЗ», снизились в августе на 32,6% — до 19 428 тысяч единиц, заявили представители российской компании.

Ситуация с нехваткой электроники Bosch, необходимой для сборки машин, повлияла на производительность АвтоВАЗа. Так, приостановлено производство автомобилей Lada Largus и Xray. Аналогичная ситуация ожидает и модели Renault — Sandero и Logan.

Запуск линии производства семейства Lada Granta и Lada Niva на заводе в Тольятти ожидается только 2 и 3 сентября. При этом иностранная компания, занимающаяся поставками полупроводников, пока не в состоянии поддерживать регулярный экспорт.

Пандемия коронавируса повлияла на рынок по всему миру. Автомобильные гиганты General Motors и Ford также сообщили о заморозке некоторых заводов из-за дефицита компонентов. Предварительные сроки приостановки производства — две недели.