Путин предложил исходить из реалий в вопросе признания правительства «Талибана»

Владивосток, 3 сентября. Москва должна ориентироваться на реалии в вопросе признания правительства талибов в Афганистане, заявил президент РФ Владимир Путин.

Вопрос признания правительства «Талибана»1 (организация запрещена на территории России) требует ориентации на реалии. Нужно исходить из того, что представители движения контролируют почти весь Афганистан, объяснил Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам главы государства, РФ не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, поскольку в таком случае Москве не с кем будет вести диалог. Также российский лидер обратил внимание, что «Талибан» является неоднородным движением. На территории страны действуют разные группировки, уточнил он.

Ранее Путин сравнил ситуацию в Афганистане с гуманитарной катастрофой. Это произошло после вывода американских войск из страны, отметил он во время выступления во Владивостоке, где проходит ВЭФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.