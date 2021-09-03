Депутат Вострецов допустил возможность «похищений» наших спортсменов американцами

России необходимо перестать подстраиваться в сфере спорта под несправедливые требования США и начать проводить собственные олимпиады. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы и председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник оценил предположение главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США могут задерживать российских спортсменов в случае подозрения в приеме допинга. По словам народного избранника, из-за господства доллара в мире американцы считают, что могут поступать, как им вздумается. Ситуация с Олимпийскими играми также иллюстрирует такое положение дел.

«Я считаю, если договорились проводить состязания без допинга, от каждой стороны должны выделять по одному врачу и совместным консилиумом проверять спортсменов поголовно. Если же этого не будет сделано, все равно чушь получается. Либо, ребята, мы занимаемся соревнованиями, либо нет!» — сказал депутат.

Сергей Вострецов также отметил, что, по его мнению, зачастую вообще не может быть речи о каком-либо равенстве спортсменов.

«У каждой нации есть своя специфика: у кого-то выносливость, у кого-то меткость. Что с этим делать? В состязаниях все могут показывать разные результаты. Ну, если у нас девчонки-гимнастки лучшие как ни плюнь, что ты с этим сделаешь? Кроме как засудить, ничего не могут сделать!» — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

В завершение он добавил, что, на его взгляд, России необходимо перестать подстраиваться под чужие стандарты.

«За каким-то бредом гонимся! Лучше вообще заниматься физической культурой. Все эти олимпиады, чемпионаты мира превратились в фабрики рекламы, не имеющие никакого отношения к здоровью. Надо больше заниматься вопросом здоровья нации и поменьше всей этой «эквилибристикой». Давайте у себя проводить олимпиады и чемпионаты мира и устанавливать свои правила», — подытожил народный избранник.

Ранее экс-биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин на встрече с Сергеем Лавровым заявил о политизации международного спорта. Он также указал на необоснованность обвинений США в адрес российских спортсменов.