Стюардессы перечислили самые раздражающие просьбы пассажиров

Вашингтон, 3 сентября. Пассажиры во время авиарейсов нередко обращаются к членам кабинного экипажа с вопросами, способными пошатнуть их эмоциональное равновесие. Стюардессы перечислили такие обращения.

Одна из бортпроводниц отметила, что ее раздражает вопрос касательно того, какой город в конкретный момент располагается под фюзеляжем самолета. Она подчеркнула, что бортпроводники не имеют при себе GPS и не собираются беспокоить ради таких пустяков пилотов. Поэтому ответом на этот вопрос чаще всего становятся случайные города.

Не менее раздражающими, по словам бортпроводников, являются выкрики пассажиров, желающих привлечь их внимание. Стюардессы напомнили о кнопке вызова бортпроводников, которой можно воспользоваться в случае необходимости.

Помимо этого, в список вошли просьбы выбросить мусор, поднять багаж на верхнюю полку, попытки подняться с места, пока горит кнопка «пристегните ремни», а также желание некоторых пассажиров снять обувь, передает BuzzFeed.

Российская стюардесса Алена Глухова ранее поделилась с фолловерами кадрами с откровенной фотосессии, на которых предстала перед ними в открытом прозрачном корсете.