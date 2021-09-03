Ливийские правоохранители пресекли контрабанду металла в Турцию

Триполи, 3 сентября. Сотрудники служб безопасности в морском порту Аль-Хомс изъяли 63 контейнера с большим количеством медных проводов и металла. Преступники намеревались незаконно вывезти лом в Турцию.

В сообщении пресс-службы министерства внутренних дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) уточняется, что содержимое принадлежит General Electricity Company (GECOL).

В этой связи генеральная прокуратура поручила Главному управлению по защите электроэнергии сформировать комитет для расследования дела в координации с сотрудниками порта.

В ближайшие дни правоохранители детально осмотрят арестованные контейнеры и изымут все, что в них находится.

«Все правовые меры приняты. Дело передано в генеральную прокуратуру», – говорится в заявлении МВД.

Таким образом службы безопасности пресекли крупнейшую операцию по контрабанде металла из Ливии в Турцию.

Объекты GECOL на западе страны регулярно подвергаются нападениям. Преступники крадут линии электропередач, демонтируют трансформаторы для дальнейшей продажи. Это связано с высокими ценами на железо и медь.

Ворованное вывозится контрабандой за границу, несмотря на запрет Министерства экономики и торговли на экспорт всех видов лома.

Регулярные кражи являются причиной технических сбоев. В отдельных районах страны наблюдаются частые отключения электроэнергии. GECOL не раз требовала вмешательства компетентных органов, чтобы положить конец этому явлению.

В июле Службы безопасности арестовали двух высших менеджеров GECOL. Задержанные проходят по делу о растрате государственных средств. Их обвиняют в получении взяток и «черных сделках» с частными предпринимателями.