Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 13:30
13:29
Армия
Мотострелки ВС РФ ударили по «боевикам» из установок «Нона-СВК» на учениях в Туве
13:22
Происшествия
Уральские таможенники прокомментировали инцидент с выброшенными письмами из Узбекистана
13:18
Общество
Военный эксперт Кошкин, оценивая фильм «Шугалей 3», напомнил о крахе США в Афганистане
13:16
Армия
Военные из России, КНР и Узбекистана установили семь мировых рекордов на АрМИ-2021
13:16
Общество
В Латвии может появиться кабельный телеканал для русскоязычных зрителей
13:15
Общество
Стало известно, сколько Богомолов заработал на двух постановках в МХТ Чехова
13:15
Весь мир
Американские ультраправые объявили о подготовке масштабного митинга перед Капитолием
13:14
Общество
Шуфутинов день. Как 3 сентября превратилось в шуточный праздник?
13:13
Армия
В Панджшере опровергли информацию о захвате ряда территорий талибами
13:12
Общество
Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Алтайском крае
Все новости

Ливийские правоохранители пресекли контрабанду металла в Турцию
Весь мир
Ливийские правоохранители пресекли контрабанду металла в Турцию
wikipedia.org  /  Eduard47 / CC BY-SA 4.0

Триполи, 3 сентября. Сотрудники служб безопасности в морском порту Аль-Хомс изъяли 63 контейнера с большим количеством медных проводов и металла. Преступники намеревались незаконно вывезти лом в Турцию.

В сообщении пресс-службы министерства внутренних дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) уточняется, что содержимое принадлежит General Electricity Company (GECOL).

В этой связи генеральная прокуратура поручила Главному управлению по защите электроэнергии сформировать комитет для расследования дела в координации с сотрудниками порта.

В ближайшие дни правоохранители детально осмотрят арестованные контейнеры и изымут все, что в них находится.

«Все правовые меры приняты. Дело передано в генеральную прокуратуру», – говорится в заявлении МВД.

Таким образом службы безопасности пресекли крупнейшую операцию по контрабанде металла из Ливии в Турцию.

Объекты GECOL на западе страны регулярно подвергаются нападениям. Преступники крадут линии электропередач, демонтируют трансформаторы для дальнейшей продажи. Это связано с высокими ценами на железо и медь.

Ворованное вывозится контрабандой за границу, несмотря на запрет Министерства экономики и торговли на экспорт всех видов лома.

Регулярные кражи являются причиной технических сбоев. В отдельных районах страны наблюдаются частые отключения электроэнергии. GECOL не раз требовала вмешательства компетентных органов, чтобы положить конец этому явлению.

В июле Службы безопасности арестовали двух высших менеджеров GECOL. Задержанные проходят по делу о растрате государственных средств. Их обвиняют в получении взяток и «черных сделках» с частными предпринимателями.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ливийские правоохранители пресекли контрабанду металла в Турцию
ливия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru