Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за полученной на съемках клипа травмы

Москва, 3 сентября. Певица Анита Цой пострадала во время работы над новым музыкальным роликом. Артистка рассказала о своем состоянии подписчикам.

Артистка Анита Цой отправилась в Турцию ради съемок в клипе на песню «Пятый океан». Работа над роликом проходила около соленого озера Туз: экзотическая экспедиция привела к тому, что ноги звезды пострадали от кристаллов морской соли. Однако на этом злоключения не прекратились.

Несмотря на дискомфорт, Цой решила отпраздновать окончание съемок прогулкой по городу Анкара. Артистка посетила Цитадель Хизар и неожиданно поскользнулась на камне. Звезда призналась, что в тот момент она подумала лишь о предстоящем концерте, который оказался под угрозой.

«Первая мысль, которая меня посетила, когда я поняла, что не могу подняться и встать на ногу: «Что же теперь делать? Ведь через месяц у меня юбилейное шоу в Кремле»», — поделилась певица.

Медики осмотрели артистку и выявили трещину в поврежденной ступне. В Москву Цой вернулась в инвалидном кресле, на ее ступне был заметен фиксирующий медицинский сапог. Однако звезда не переживает за свое здоровье и активно проходит лечение, чтобы выступить на шоу в Кремле 1 октября.

Недавно Анита Цой поделилась с подписчиками честным видео без сценического парика. Звезда показала, как выглядит ее прическа, и ответила хейтерам в соцсетях.