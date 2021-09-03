Траурный наряд Ивлеевой для свадьбы Моргенштерна обошелся ей в 700 тысяч рублей

Москва, 3 сентября. Известный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева появилась на свадьбе рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной в черном платье с траурной накидкой.

Роскошная свадьба в стиле девяностых прошла в последний день лета. На треш-празднике, который был устроен для гостей, появилось большое количество знаменитостей.

Так, экс-ведущая «Орла и решки» Настя Ивлеева выбрала для торжества, казалось бы, неуместный наряд: артистка появилась в черном приталенном платье ниже колена, которое идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Образ звезда дополнила черной полупрозрачной вуалью, покрывшей голову, и колье с кристаллами в виде розы.

Поклонники детально изучили внешний вид своего кумира и составили пост, в котором раскрывается стоимость и бренды вещей. Выяснилось, что шелковое платье принадлежит люксовому бренду Chanel и стоит почти 600 тысяч рублей.

Некоторые даже сравнили артистку с Черной вдовой и Мартишей Адамс из фильма «Семейка Адамс», сообщает «Царьград». Несмотря на огромные траты, пользователи в Сети пришли в восторге от внешнего вида Ивлеевой. Многие отметили, что таким образом артистка пыталась показать свое отношение к институту брака.

«Настенька — шикарная красотка»; «Офигенно! Нормально после развода сразу такое отношение к браку»; «Вуаль смотрится прям вау. Очень круто, Настенька, вам прям идет, особенно после развода»,— восторженно отметили поклонники блогера.

Свадьба Моргенштерна стала одним из главных событий прошедшего лета. После церемонии многие гости решили озолотиться — в Сети стали появляться товары, украденные с церемонии. Их стоимость может достигать сотни тысяч рублей.